- 28 Oca 2022 - 14:46 G: 28 Oca 2022 - 14:51

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’inden Alev Alev Pozlar! Masum Yüzünün Arkasındaki Çekiciliğini Konuşturdu! “Maşallah Bu Ne Be!”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterine hayat veren Selin Genç şok içerisinde bıraktı. Güzelliğiyle akıları başlardan alan Selin Genç, güzelliğiyle bir bakana bir daha baktırdı. Masum yüzünün arkasındaki çekiciliği konuşturan Selin Genç, “Maşallah, bu ne?” yorumlarını aldı. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü akılları yerinden çıkardı. Dizide son kez yer alacak olan Gülten ise görevini tamamlamıştı. Dizide son kez yer almış olan Gülten ise sosyal medyada yapmış olduğu cesur paylaşımla şok etkisi yarattı. Güzelliğiyle bir kez daha milyonları kendisine hayran bırakan Bir Zamanlar Çukurova Gülten, alev alev yaktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Oca 2022 - 14:46 Ankara- Yaşam

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