Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’inden Alev Alev Yakan Pozlar! Masum Yüzünün Arkasındaki Çekiciliğini Konuşturdu! “Maşallah Bu Ne Be!”
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterine hayat veren Selin Genç şok içerisinde bıraktı. Güzelliğiyle akıları başlardan alan Selin Genç, güzelliğiyle bir bakana bir daha baktırdı. Masum yüzünün arkasındaki çekiciliği konuşturan Selin Genç, “Maşallah, bu ne?” yorumlarını aldı. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü akılları yerinden çıkardı. Dizide son kez yer alacak olan Gülten ise görevini tamamlamıştı. Dizide son kez yer almış olan Gülten ise sosyal medyada yapmış olduğu cesur paylaşımla şok etkisi yarattı. Güzelliğiyle bir kez daha milyonları kendisine hayran bırakan Bir Zamanlar Çukurova Gülten, alev alev yaktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.