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28 Oca 2022 - 14:59

Ankara Ayaş Arası Kaç Km? Kaç Saat Sürer? Arabayla, Otobüsle, Ayaş’a Nasıl Gidilir? İşte Ankara - Ayaş Yol Tarifi

Ankara’nın gözde ilçelerinden biri olan Ayaş, turizmden doğal güzelliklerine pek çok yelpazede bulundurduğu mekanlarıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Her yıl binlerce turist alan Ayaş, ulaşım açısından kolaylık sunan Ankara ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor. Sizde Ayaş ilçesine ulaşım ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...