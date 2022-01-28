Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Oca 2022 - 15:10

Ebru Şallı Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Uğur Akkuş İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

2020 yılında kanser nedeniyle 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını hala yüreğinde taşıyan Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde kendisini eleştirenlere çok sert cevap verdi. Kendisi ve kaybettiği oğluyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Ebru Şallı ile ilgili son detaylar haberimizde...