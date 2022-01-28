- 28 Oca 2022 - 15:10 G: 28 Oca 2022 - 15:13

Ebru Şallı Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Uğur Akkuş İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

2020 yılında kanser nedeniyle 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını hala yüreğinde taşıyan Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde kendisini eleştirenlere çok sert cevap verdi. Kendisi ve kaybettiği oğluyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Ebru Şallı ile ilgili son detaylar haberimizde...

2020 yılında kanser nedeniyle 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını hala yüreğinde taşıyan Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde kendisini eleştirenlere çok sert cevap verdi. Kendisi ve kaybettiği oğluyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Ebru Şallı, hayranlarına ise, yaşını merak ettirdi. Peki, Ebru Şallı kaç yaşında? Ebru Şallı kimdir, aslen nereli? Ebru Şallı evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

28 Oca 2022 - 15:10 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’inden Alev Alev Pozlar! Masum Yüzünün Arkasındaki Çekiciliğini Konuşturdu! “Maşallah Bu Ne Be!” mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’inden Alev Alev Pozlar! Masum Yüzünün Arkasındaki Çekiciliğini Konuşturdu! “Maşallah Bu Ne Be!”
Survivor Ünlüler Takımı Birbirine Girdi! Batuhan ve Mert Kameraların Önünde Öyle Bir Şey Dedi Ki… Ekranlara Gelmeyebilir; Ortalık Çok Fena! mask
Survivor Ünlüler Takımı Birbirine Girdi! Batuhan ve Mert Kameraların Önünde Öyle Bir Şey Dedi Ki… Ekranlara Gelmeyebilir; Ortalık Çok Fena!
Kardeşlerim Dizisinden Bir İsim Daha Ayrılıyor! Kadir’den Sonra Bu Ayrılık Çok Acıtacak! Seyirci Televizyonları Yumruklayacak, Son Nokta! mask
Kardeşlerim Dizisinden Bir İsim Daha Ayrılıyor! Kadir’den Sonra Bu Ayrılık Çok Acıtacak! Seyirci Televizyonları Yumruklayacak, Son Nokta!
Selin Sezgin Bakın Kaç Yaşında? Duyan şaştı kaldı! Partneri Erol Gedik İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Selin Sezgin Bakın Kaç Yaşında? Duyan şaştı kaldı! Partneri Erol Gedik İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Şarkıcı Bedük Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Bedük’ün Memleketi… mask
Şarkıcı Bedük Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Bedük’ün Memleketi…
Survivor Batuhan’ın Büyük Oyunu Ortaya Çıktı! Araya Acun Ilıcalı’nın Adamını Bile Sokmuş! Canlı Yayında Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan’ın Büyük Oyunu Ortaya Çıktı! Araya Acun Ilıcalı’nın Adamını Bile Sokmuş! Canlı Yayında Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Neler Oluyor?
Survivor Batuhan Karacakaya’da Sabrının Sonuna Geldi! “Terbiyesiz Ergen” Sözleri Şok Etti… Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde… mask
Survivor Batuhan Karacakaya’da Sabrının Sonuna Geldi! “Terbiyesiz Ergen” Sözleri Şok Etti… Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde…
Esra Erol Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğuldu! Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Makyajı Darmaduman Oldu! 40 Yaşındaki Adamın 18 Yaşındaki Kıza… mask
Esra Erol Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğuldu! Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Makyajı Darmaduman Oldu! 40 Yaşındaki Adamın 18 Yaşındaki Kıza…
Yargı Oyuncusundan Kahreden Sözler! Daha Fazla Konuşmadı, Boğazda Düğüm Yarattı! Yürekleri Dağıttı; Açıklaması Olay Yarattı! mask
Yargı Oyuncusundan Kahreden Sözler! Daha Fazla Konuşmadı, Boğazda Düğüm Yarattı! Yürekleri Dağıttı; Açıklaması Olay Yarattı!
Buse Varol’dan Skandal Gönderme! Yer Yerinden Oynadı, Öyle Bir Şey Dedi Ki… Depresyon Soruları Arka Arkaya Geliyor… “Yok Artık!” mask
Buse Varol’dan Skandal Gönderme! Yer Yerinden Oynadı, Öyle Bir Şey Dedi Ki… Depresyon Soruları Arka Arkaya Geliyor… “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Ayaş Arası Kaç Km? Kaç Saat Sürer? Arabayla, Otobüsle, Ayaş’a Nasıl Gidilir? İşte Ankara - Ayaş Yol Tarifi mask
Ankara Ayaş Arası Kaç Km? Kaç Saat Sürer? Arabayla, Otobüsle, Ayaş’a Nasıl Gidilir? İşte Ankara - Ayaş Yol Tarifi
Altındağ’da Nereye Gidilir? İşte Altındağ’da Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler! mask
Altındağ’da Nereye Gidilir? İşte Altındağ’da Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler!
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’inden Alev Alev Pozlar! Masum Yüzünün Arkasındaki Çekiciliğini Konuşturdu! “Maşallah Bu Ne Be!” mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’inden Alev Alev Pozlar! Masum Yüzünün Arkasındaki Çekiciliğini Konuşturdu! “Maşallah Bu Ne Be!”
Survivor Ünlüler Takımı Birbirine Girdi! Batuhan ve Mert Kameraların Önünde Öyle Bir Şey Dedi Ki… Ekranlara Gelmeyebilir; Ortalık Çok Fena! mask
Survivor Ünlüler Takımı Birbirine Girdi! Batuhan ve Mert Kameraların Önünde Öyle Bir Şey Dedi Ki… Ekranlara Gelmeyebilir; Ortalık Çok Fena!
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Bebeğini Aldıracak mı? Kürtaj Şoku Ağızları Açık Bıraktı! Sedat Hapı Yuttu! Feride Bile Şok Oldu! mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Bebeğini Aldıracak mı? Kürtaj Şoku Ağızları Açık Bıraktı! Sedat Hapı Yuttu! Feride Bile Şok Oldu!
Kardeşlerim Dizisinden Bir İsim Daha Ayrılıyor! Kadir’den Sonra Bu Ayrılık Çok Acıtacak! Seyirci Televizyonları Yumruklayacak, Son Nokta! mask
Kardeşlerim Dizisinden Bir İsim Daha Ayrılıyor! Kadir’den Sonra Bu Ayrılık Çok Acıtacak! Seyirci Televizyonları Yumruklayacak, Son Nokta!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status