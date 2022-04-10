- 10 Nis 2022 - 17:42

Ebru Şallı'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Uğur Akkuş İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

2020 yılında kanser nedeniyle 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını hala yüreğinde taşıyan Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde kendisini eleştirenlere çok sert cevap verdi. Kendisi ve kaybettiği oğluyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Ebru Şallı ile ilgili son detaylar haberimizde...

2020 yılında kanser nedeniyle 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını hala yüreğinde taşıyan Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde kendisini eleştirenlere çok sert cevap verdi. Kendisi ve kaybettiği oğluyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Ebru Şallı, hayranlarına ise, yaşını merak ettirdi. Peki, Ebru Şallı kaç yaşında? Ebru Şallı kimdir, aslen nereli? Ebru Şallı evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

10 Nis 2022 - 17:42 - Magazin

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