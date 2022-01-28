- 28 Oca 2022 - 15:24 G: 28 Oca 2022 - 15:59

Gölbaşı’nda Nereye Gidilir? İşte Ankara Gölbaşı’nda Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler!

Ankara’nın beğenilen ilçelerinden biri olarak öne çıkan Gölbaşı ilçesi, her gün binlerce ziyaretçi almasıyla tanınıyor. Özellikle doğal güzellikleriyle dikkat çeken Gölbaşı ilçesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ankara’nın beğenilen ilçelerinden biri olarak öne çıkan Gölbaşı ilçesi, her gün binlerce ziyaretçi almasıyla tanınıyor. Özellikle doğal güzellikleriyle dikkat çeken Gölbaşı ilçesi, doğal göllerinden ormanlık bölgelerine kadar pek çok gezilecek bölgeyi ilçe sınırları içerisinde bulunduruyor. Peki, Gölbaşı’nda nereye gidilir? İşte Gölbaşı’nda kesinlikle görmeniz ve gitmeniz gereken o yerler…

28 Oca 2022 - 15:24 - Yaşam

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