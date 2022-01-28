Ayaş’ta Nereye Gidilir? İşte Ankara Ayaş’ta Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler!
Her zaman sağlık turizmi denince Türkiye’nin önde gelen ilçelerinden biri olan Ayaş, Ankara’nın en çok ziyaretçi çeken bölgelerinden biri olarak tanınıyor. Öte yandan Ayaş’ta gezilebilecek olan tek yerler kaplıcalar olmuyor. Sizde Ayaş ilçesinde gezilecek yerleri merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her zaman sağlık turizmi denince Türkiye’nin önde gelen ilçelerinden biri olan Ayaş, Ankara’nın en çok ziyaretçi çeken bölgelerinden biri olarak tanınıyor. Öte yandan Ayaş’ta gezilebilecek olan tek yerler kaplıcalar olmuyor! Peki, Ayaş’ta nereye gidilir? İşte Ayaş’ta kesinlikle görmeniz ve gitmeniz gereken o yerler…
28 Oca 2022 - 15:33 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.