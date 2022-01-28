Ayaş’ta Nereye Gidilir? İşte Ankara Ayaş’ta Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler!

Her zaman sağlık turizmi denince Türkiye’nin önde gelen ilçelerinden biri olan Ayaş, Ankara’nın en çok ziyaretçi çeken bölgelerinden biri olarak tanınıyor. Öte yandan Ayaş’ta gezilebilecek olan tek yerler kaplıcalar olmuyor! Peki, Ayaş’ta nereye gidilir? İşte Ayaş’ta kesinlikle görmeniz ve gitmeniz gereken o yerler…