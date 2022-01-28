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28 Oca 2022 - 15:32

Hadise’nin Sevgilisi Mehmet Dinçerler Resti Çekti! 3 Milyon Liralık Yüzükten Sonra Büyük Skandal Patladı! Evlerine Girerken…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler, sosyal medya üzerinden resti çekti. 3 milyon liralık yüzük alarak Hadise’ye evlenme teklifinde bulunan Mehmet Dinçerler, büyük skandal patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…