Hadise’nin Sevgilisi Mehmet Dinçerler Resti Çekti! 3 Milyon Liralık Yüzükten Sonra Büyük Skandal Patladı! Evlerine Girerken…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler, sosyal medya üzerinden resti çekti. 3 milyon liralık yüzük alarak Hadise’ye evlenme teklifinde bulunan Mehmet Dinçerler, büyük skandal patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kaan Yıldırım’dan sonra Mehmet Dinçerler ‘de aşkı bulmuş olan Hadise, sık sık sevgilisiyle pozlar paylaşıyordu ve aşkını gösteriyordu. Geçtiğimiz günlerde ise Hadise, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak; Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi aldığını duyurmuştu. Hadise “hikayemiz yeni başlıyor” yorumunda bulunurken; bu sabah büyük skandal patladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.