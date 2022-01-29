- 29 Oca 2022 - 01:11 G: 29 Oca 2022 - 01:12

Hadise’nin Sevgilisi Mehmet Dinçerler Resti Çekti! 3 Milyon Liralık Yüzükten Sonra Büyük Şok Yaşattı! Evlerine Girerken…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler, sosyal medya üzerinden resti çekti. 3 milyon liralık yüzük alarak Hadise’ye evlenme teklifinde bulunan Mehmet Dinçerler, büyük skandal patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kaan Yıldırım’dan sonra Mehmet Dinçerler ‘de aşkı bulmuş olan Hadise, sık sık sevgilisiyle pozlar paylaşıyordu ve aşkını gösteriyordu. Geçtiğimiz günlerde ise Hadise, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak; Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi aldığını duyurmuştu. Hadise “hikayemiz yeni başlıyor” yorumunda bulunurken; bu sabah büyük skandal patladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Oca 2022 - 01:11 Ankara- Yaşam

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