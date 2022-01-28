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28 Oca 2022 - 15:45

Ankara Sincan Arası Kaç Km? Kaç Saat Sürer? Arabayla, Otobüsle, Sincan’a Nasıl Gidilir? İşte Ankara - Sincan Yol Tarifi

Ankara’nın merkezi ilçelerinden biri olan Sincan ilçesi, gün içerisinde pek çok başkentliye ve başkent ziyaretçisine ev sahipliği yapıyor. Her zaman kalabalık ilçelerden biri olmuş olan Sincan’a ulaşmak da oldukça kolay oluyor. Sizde Ankara Sincan ilçesi ile ilgili detayları ve ulaşım ayrıntılarını merak ediyorsanız işte size detaylar...