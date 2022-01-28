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28 Oca 2022 - 15:57

Survivor Aycan’ın Instagram’daki Hali Bambaşka! Minicik, Yırtmaçlı Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı; Görenler Eridi! “Yangın Mısın Be?”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve yıldızını parlatan Aycan Yanaç; Instagram’da bambaşka birisi olduğunu gösterdi. Minicik, derin yırtmaçlı bir elbise giyen ismin fizik şov yapması ise gözlerden kaçmadı ve hayranlarında “Yangın mısın be” yorumlarını aldı. İşte Aycan Yanaç’tan gelen pozlar..