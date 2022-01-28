- 28 Oca 2022 - 22:39

Survivor Aycan’ın Instagram’daki Hali Görenler Şaştı Kaldı! Minicik, Yırtmaçlı Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı; Görenler Şok Oldu!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve yıldızını parlatan Aycan Yanaç; Instagram’da bambaşka birisi olduğunu gösterdi. Minicik, derin yırtmaçlı bir elbise giyen ismin fizik şov yapması ise gözlerden kaçmadı ve hayranlarında “Yangın mısın be” yorumlarını aldı. İşte Aycan Yanaç’tan gelen pozlar..

Her paylaşımı ve her sözü olay yaratan Aycan Yanaç, 2020 yılında ise psikolojik olarak zedelediği için yarışmayı bırakmak zorunda kalmıştı. Şimdi ise kıyameti koparacak halleri cayır cayır yaktı!

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28 Oca 2022 - 22:39 Ankara- Yaşam

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