Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Oca 2022 - 16:26

Masterchef Dilara, Sergen’e “Evet” Dedi! Kutlamalar Yapıldı; Aileden Onay Çıktı! Yaza Büyük Hazırlık Başladı! “Sonunda Be!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran, iddialara göre Sergen Özen’e “Evet” dedi! Kutlamaların yapıldığı iddia edilirken; aileden ise onay çıktı. Yaza büyük bir hazırlık içerisinde giren ikilinin hayranları ise “Sonunda be” yorumlarında bulundu. Ağızları açık bırakan bu teklif ise dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…