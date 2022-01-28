- 28 Oca 2022 - 16:26 G: 28 Oca 2022 - 16:49

Masterchef Dilara, Sergen’e “Evet” Dedi! Kutlamalar Yapıldı; Aileden Onay Çıktı! Yaza Büyük Hazırlık Başladı! “Sonunda Be!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran, iddialara göre Sergen Özen’e “Evet” dedi! Kutlamaların yapıldığı iddia edilirken; aileden ise onay çıktı. Yaza büyük bir hazırlık içerisinde giren ikilinin hayranları ise “Sonunda be” yorumlarında bulundu. Ağızları açık bırakan bu teklif ise dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında 5. Olan Dilara Başaran’ın ismi sık sık Sergen Özen’le aşk dedikodularına karışmıştı. İkilinin yarışmanın Batman çekimlerinde bir araya geldikleri ve sarmaş dolaş oldukları iddia edilmişti. Hatta ikilinin yarışma sonrasında ise evlenecekleri bile çok konuşulmuştu. Şimdi ise Dilara Başaran’ın, Sergen Özen’e “Evet” dediği gündeme bomba gibi düştü.

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28 Oca 2022 - 16:26 Ankara- Yaşam

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