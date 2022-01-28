Ankara Simit 2022 Fiyatı Merak Uyandırdı? Simit Fiyatı 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da Simit'e Zam Mı Geldi?
Arka arkaya zamlanan un ve akaryakıt gibi maddeler, pek çok şeyin zam almasına neden oldu. Gelen zamların ardından ilk olarak temel besin maddesi olan ekmeye yansıyan bu zamlar, şimdilerde simide de yansımaya başladı. Ankara'da güncel simit fiyatları ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Arka arkaya zamlanan un ve akaryakıt gibi maddeler, pek çok şeyin zam almasına neden oldu. Gelen zamların ardından ilk olarak temel besin maddesi olan ekmeye yansıyan bu zamlar, şimdilerde simide de yansımaya başladı. Simide gelen zamdan ise, Ankara simidi ve Ankaralılar da etkilendi. Öte yandan Ankara simidine yeni bir zammın gelip gelmeyeceği de merak edilmeye başlandı. Peki, Ankara simit 2022 fiyatı? Simit fiyatı 2022 ne kadar oldu? Ankara'da simide zam mı geldi? işte, detaylar…
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28 Oca 2022 - 17:09 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.