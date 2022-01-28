Ankara'da Yeni Simit Fiyatlarını Görenleri Şok Etti? Simit Fiyatı 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da Simit'e Zam Mı Geldi?

Arka arkaya zamlanan un ve akaryakıt gibi maddeler, pek çok şeyin zam almasına neden oldu. Gelen zamların ardından ilk olarak temel besin maddesi olan ekmeye yansıyan bu zamlar, şimdilerde simide de yansımaya başladı. Simide gelen zamdan ise, Ankara simidi ve Ankaralılar da etkilendi. Öte yandan Ankara simidine yeni bir zammın gelip gelmeyeceği de merak edilmeye başlandı. Peki, Ankara simit 2022 fiyatı? Simit fiyatı 2022 ne kadar oldu? Ankara'da simide zam mı geldi? işte, detaylar…



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...