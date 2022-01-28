Hem Suçlu Hem Güçlü Olan Burçlar Hangisidir? İşte Zeytin Yağı Gibi Üste Çıkan O Burçlar...
Söz konusu insan ilişkileri olduğunda kişilerin burçları tahmin ettiğinizden çok daha fazla ipucu içeriyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları ne olursa olsun zeytinyağı gibi üste çıkmalarıyla nam salmış bulunuyor! Sizde her şekilde haklı olduğunu düşünen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Söz konusu insan ilişkileri olduğunda kişilerin burçları tahmin ettiğinizden çok daha fazla ipucu içeriyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları ne olursa olsun zeytinyağı gibi üste çıkmalarıyla nam salmış bulunuyor! Peki, sizi sürekli inciten, ama ben ne yaptın diye burçlar hangisidir? İşte zeytin yağı gibi üste çıkan o burçlar...
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28 Oca 2022 - 22:44 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.