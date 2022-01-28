- 28 Oca 2022 - 17:20 G: 28 Oca 2022 - 17:26

Sizi Sürekli İnciten, "Ama Ben Ne Yaptım" Diye Burçlar Hangisidir? İşte Zeytin Yağı Gibi Üste Çıkan O Burçlar...

Söz konusu insan ilişkileri olduğunda kişilerin burçları tahmin ettiğinizden çok daha fazla ipucu içeriyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları ne olursa olsun zeytinyağı gibi üste çıkmalarıyla nam salmış bulunuyor! Sizde her şekilde haklı olduğunu düşünen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Söz konusu insan ilişkileri olduğunda kişilerin burçları tahmin ettiğinizden çok daha fazla ipucu içeriyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları ne olursa olsun zeytinyağı gibi üste çıkmalarıyla nam salmış bulunuyor! Peki, sizi sürekli inciten, ama ben ne yaptın diye burçlar hangisidir? İşte zeytin yağı gibi üste çıkan o burçlar...


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28 Oca 2022 - 17:20 - Burç Haberleri

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