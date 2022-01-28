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28 Oca 2022 - 17:24

Camdaki Kız Dizisinden Cana Ayrılıyor! Senaristten Beklenen Hamle Geldi; Seyirciler Göbek Atmaya Başladı! “Çok Şükür Allah’ım”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü yaşanmaya başlandı. Camdaki Kız dizisinden Nalan’ın gizli baş düşmanı olan Cana’nın ayrılacağı ortaya çıktı. Senaristten beklenen haber gelince; seyirciler ise “Çok şükür Allah’ım” yorumunda bulunarak; çok sevindiklerini dile getirdi. Peki, Camdaki Kız dizisinden Cana nasıl ayrılacak?