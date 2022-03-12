Camdaki Kız Dizisinden Cana Ayrılıyor! Senaristten Şok Hamle Geldi; O Detay İzleyicinin Gözünde Kaçmadı! Seyirciler Göbek Atıyor! “Çok Şükür Allah’ım”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü yaşanmaya başlandı. Camdaki Kız dizisinden Nalan’ın gizli baş düşmanı olan Cana’nın ayrılacağı ortaya çıktı. Senaristten beklenen haber gelince; seyirciler ise “Çok şükür Allah’ım” yorumunda bulunarak; çok sevindiklerini dile getirdi. Peki, Camdaki Kız dizisinden Cana nasıl ayrılacak?
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizinin son bölümünde ise Cana paramparça bir hale gelmişti. Soluğu Rafet’in evinde alan Cana ise eli boş dönmüştü. Rafet Cana’ya “Hadi kızım başka kapıya” yorumunda bulunmuştu. İkili arasında ipler gerilirken; Cana’nın ise hikayesinin bittiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.