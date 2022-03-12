Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Mar 2022 - 13:55

Camdaki Kız Dizisinden Cana Ayrılıyor! Senaristten Şok Hamle Geldi; O Detay İzleyicinin Gözünde Kaçmadı! Seyirciler Göbek Atıyor! “Çok Şükür Allah’ım”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü yaşanmaya başlandı. Camdaki Kız dizisinden Nalan’ın gizli baş düşmanı olan Cana’nın ayrılacağı ortaya çıktı. Senaristten beklenen haber gelince; seyirciler ise “Çok şükür Allah’ım” yorumunda bulunarak; çok sevindiklerini dile getirdi. Peki, Camdaki Kız dizisinden Cana nasıl ayrılacak?