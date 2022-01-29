- 29 Oca 2022 - 01:11

Camdaki Kız Dizisinden Cana Ayrılıyor! Senaristten Şok Hamle Geldi; Seyirciler Göbek Atmaya Başladı! “Çok Şükür Allah’ım”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü yaşanmaya başlandı. Camdaki Kız dizisinden Nalan’ın gizli baş düşmanı olan Cana’nın ayrılacağı ortaya çıktı. Senaristten beklenen haber gelince; seyirciler ise “Çok şükür Allah’ım” yorumunda bulunarak; çok sevindiklerini dile getirdi. Peki, Camdaki Kız dizisinden Cana nasıl ayrılacak?

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizinin son bölümünde ise Cana paramparça bir hale gelmişti. Soluğu Rafet’in evinde alan Cana ise eli boş dönmüştü. Rafet Cana’ya “Hadi kızım başka kapıya” yorumunda bulunmuştu. İkili arasında ipler gerilirken; Cana’nın ise hikayesinin bittiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Oca 2022 - 01:11 Ankara- Magazin

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