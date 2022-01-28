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28 Oca 2022 - 17:48

Survivor Barış Murat Yağcı’nın Aşkı Patlak Verdi! Nisa Bölükbaşı’ndan Sonra Öyle Bir İsimle… Görenler Deliriyor, Hemen Evlenmeleri İsteniyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha parlatan Barış Murat Yağcı’nın aşkı patlak verdi! Survivor 2020 yılında tanıştığı Nisa Bölükbaşı’yla doludizgin bir aşk yaşayan Barış Murat Yağcı, yaz aylarında ayrılmıştı. Uzun bir süre birlikte olan ikili; şimdi kanlı bıçaklı olurken; yeni sevgili şoku ise hayranlarını heyecanlandırdı. Ağızları açık bırakan bu durum ise evlilikle yorumlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…