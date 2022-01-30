- 30 Oca 2022 - 00:03

Survivor Barış Murat Yağcı’nın Sürpriz Aşkı Patlak Verdi! Nisa Bölükbaşı’ndan Sonra Öyle Bir İsimle… Görenler Deliriyor, Evlenmeleri An Meselesi!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha parlatan Barış Murat Yağcı’nın aşkı patlak verdi! Survivor 2020 yılında tanıştığı Nisa Bölükbaşı’yla doludizgin bir aşk yaşayan Barış Murat Yağcı, yaz aylarında ayrılmıştı. Uzun bir süre birlikte olan ikili; şimdi kanlı bıçaklı olurken; yeni sevgili şoku ise hayranlarını heyecanlandırdı. Ağızları açık bırakan bu durum ise evlilikle yorumlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Yarışma başlamadan önce Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’nın yan yana gelmesi “Nasıl olacak” yorumlarına neden olmuştu ama ikili “Biz profesyonel insanlarız” açıklamasında bulunmuştu. İki gün önce ise felaket bir kavga yaşanmıştı. Peki, şimdi Barış Murat Yağcı kiminle sevgili oldu?

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30 Oca 2022 - 00:03 Ankara- Yaşam

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