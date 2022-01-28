Demet Özdemir’den Dondurucu Soğukları Unutturan Pozlar! Ayrılık Resmen Yaradı; Görenler Eridi! “Yangın = Demet!” Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki…

Kısa bir süre önce Oğuzhan Koç’la ilişkisini noktalayan Demet Özdemir’e Oğuzhan Koç’tan ise O Ses Türkiye’den gönderme gelmişti. Oğuzhan Koç, haftanın mutsuz geçtiğini dile getirmiş ve “Hüzün olmadan mutluluk olmaz” yorumunda bulunmuştu. Demet Özdemir ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı ama öyle bir paylaşım yaptı ki, nefesleri kesti. İşte Demet Özdemir’den gelen o paylaşım…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!