- 28 Oca 2022 - 18:13 G: 28 Oca 2022 - 18:19

Demet Özdemir’den Dondurucu Soğukları Unutturan Pozlar! Ayrılık Resmen Yaradı; Görenler Eridi! “Yangın = Demet!” Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den dondurucu soğukları unutturacak şok bir paylaşım geldi. Kısa bir süre önce Oğuzhan Koç’la ayrılan Demet Özdemir’in son halini görenler, “Ayrılık yaramış! Eridik be” yorumlarında bulundu. Paylaşımı “Yangın = Demet” denilmesi ise akılları başlardan aldı. İşte Demet Özdemir’den gelen o şok paylaşım…

Kısa bir süre önce Oğuzhan Koç’la ilişkisini noktalayan Demet Özdemir’e Oğuzhan Koç’tan ise O Ses Türkiye’den gönderme gelmişti. Oğuzhan Koç, haftanın mutsuz geçtiğini dile getirmiş ve “Hüzün olmadan mutluluk olmaz” yorumunda bulunmuştu. Demet Özdemir ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı ama öyle bir paylaşım yaptı ki, nefesleri kesti. İşte Demet Özdemir’den gelen o paylaşım…

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28 Oca 2022 - 18:13 Ankara- Yaşam

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