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28 Oca 2022 - 18:38

Acun Ilıcalı’yı Kahredecek Survivor Haberi! Yarışmacılar Kurbanlık Koyun Gibi… “Yazıklar Olsun” Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan Acun Ilıcalı’yı kahredecek haber geldi. Yarışmacıların taşıma işlemlerinin sosyal medyada gösterime girmesi “Kurbanlık koyun” yorumlarına neden oldu. Birçok kişi yarışmacıların hallerini görünce; “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu. Görenlerin ağzını açık bırakan bu paylaşımın perde arkası da ortaya çıktı.