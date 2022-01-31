Acun Ilıcalı’yı Kahredecek Survivor Haberi! Yarışmacıların Zorlu Şartları Herkesi Üzdü… Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan Acun Ilıcalı’yı kahredecek haber geldi. Yarışmacıların taşıma işlemlerinin sosyal medyada gösterime girmesi “Kurbanlık koyun” yorumlarına neden oldu. Birçok kişi yarışmacıların hallerini görünce; “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu. Görenlerin ağzını açık bırakan bu paylaşımın perde arkası da ortaya çıktı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının yeni bölümü heyecanla beklenirken; ortaya çıkan görüntüler milyonları ayağa kaldırdı. Ünlüler takımının halleri ise gözlerden kaçmadı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise “Acun Ilıcalı açıklamasını yapar umarım”, “İşte şimdi Acun bitti” yorumlarına neden oldu. Peki, neler oluyor?
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31 Oca 2022 - 20:05 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.