- 31 Oca 2022 - 20:06 G: 31 Oca 2022 - 20:07

Hande Erçel'i Eski Halini Görünce Dilinizi Yutacaksınız! Kerem Bürsin Bile Şoka Girdi... Görenler İnanamadı Ağzı, Yüzü, Çenesi; Her Şeyi…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den hiç görülmemiş estetiksiz pozlar arka arkaya geldi. Ağzı, yüzü, çenesi; her şeyi bambaşka olan Hande Erçel’in o halini göreneler ise “Yok Artık” yorumlarında bulundu ve o fotoğraftaki ismin akrabası olabileceğini konuştu! İşte yıllar sonra ortaya çıkan o görsel…

Kısa bir süre önce Kerem Bürsin’le ayrıldığı konuşulan Hande Erçel’in ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafı hayranlarının ağzını resmen açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Oca 2022 - 20:06 Ankara- Yaşam

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