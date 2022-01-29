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29 Oca 2022 - 23:42

Hande Erçel’in Hiç Görülmemiş Estetiksiz Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Görenler İnanamadı Ağzı, Yüzü, Çenesi; Her Şeyi… “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den hiç görülmemiş estetiksiz pozlar arka arkaya geldi. Ağzı, yüzü, çenesi; her şeyi bambaşka olan Hande Erçel’in o halini göreneler ise “Yok Artık” yorumlarında bulundu ve o fotoğraftaki ismin akrabası olabileceğini konuştu! İşte yıllar sonra ortaya çıkan o görsel…