ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Ocak 2022 Cumartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Hafta Sonu Su Kesintileri
Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 28 Ocak 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
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Başkentlilerin yakından takip ettiği gündem maddelerinden biri olan su kesintileri, hafta sonunda da şehrin çeşitli noktalarında yaşanabiliyor. Konuyla ilgili bilgilendirmesini yayınlamış olan ASKİ, başkentlileri o konuda uyarıyor! Peki, ASKİ 29 Ocak Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 29 Ocak Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri...
ÇANKAYA ASKİ Ankara Su Kesintileri
Arıza Tarihi: 29.01.2022 00:30:00
Tamir Tarihi: 29.01.2022 15:00:00
Detay: Birlik mahallesi Ziyaurrahman caddesi içerisinde Q250 lik boruda ani oluşan arızadan dolayı sular kesilmiştir.
Etkilenen Yerler: Birlik mahallesi, Kazım Özalp mahallesi, Büyük Esat mahallesi ve civarında
YENİMAHALLE ASKİ Ankara Su Kesintileri
Arıza Tarihi: 29.01.2022 11:45:00
Tamir Tarihi: 29.01.2022 16:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ :ilk yerleşim mahallesi 1904 cd küçük sular sitesindeki ∅100 çelik borunun arızasından dolayı sular kesilmiştir
Etkilenen Yerler: : ilk yerleşim mahallesi 1904 cd .1907 cd . kırk memurlar sitesi ve küçük sular sitesinin sulari kesilmişti
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29 Oca 2022 - 12:45 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.