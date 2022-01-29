ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Ocak 2022 Cumartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Hafta Sonu Su Kesintileri

Ankara 28 Ocak 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkentlilerin yakından takip ettiği gündem maddelerinden biri olan su kesintileri, hafta sonunda da şehrin çeşitli noktalarında yaşanabiliyor. Konuyla ilgili bilgilendirmesini yayınlamış olan ASKİ, başkentlileri o konuda uyarıyor! Peki, ASKİ 29 Ocak Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 29 Ocak Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri...

ÇANKAYA ASKİ Ankara Su Kesintileri

Arıza Tarihi: 29.01.2022 00:30:00

Tamir Tarihi: 29.01.2022 15:00:00

Detay: Birlik mahallesi Ziyaurrahman caddesi içerisinde Q250 lik boruda ani oluşan arızadan dolayı sular kesilmiştir.

Etkilenen Yerler: Birlik mahallesi, Kazım Özalp mahallesi, Büyük Esat mahallesi ve civarında

YENİMAHALLE ASKİ Ankara Su Kesintileri

Arıza Tarihi: 29.01.2022 11:45:00

Tamir Tarihi: 29.01.2022 16:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ :ilk yerleşim mahallesi 1904 cd küçük sular sitesindeki ∅100 çelik borunun arızasından dolayı sular kesilmiştir

Etkilenen Yerler: : ilk yerleşim mahallesi 1904 cd .1907 cd . kırk memurlar sitesi ve küçük sular sitesinin sulari kesilmişti



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