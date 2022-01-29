Ankara Elektrik Kesintisi! 29 Ocak 2022 Cumartesi Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Hafta Sonu Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 28 Ocak 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Hafta boyunca sürdürdüğü elektrik altyapısı bakım ve iyileştirme çalışmalarına hafta sonu da devam eden EDAŞ, bu çalışmaları esnasında elektrik kesintisi ortaya çıkarabiliyor. Bu kesintilerin süresini merak eden başkentliler ise, konuyu araştırmaya başlamış bulunuyor. Peki, 29 Ocak Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 29 Ocak Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

Ankara ÇANKAYA Elektrik Kesintisi!

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YARDERE, ELMAÇUKURU, SAKIZLI, MERKEZ, HARMANYAZI, ÇARCİNA, KIZILAĞAÇÇUKURU, TARAKÇI, YEMENİ, YALNIZÇAM, KÖYYERİ, SAZAK, AŞAODAY, KARAHACILAR, ÇAMPINAR, KIŞLACIK, TAŞGELİK, KADIYUSUF, CAMİ YANI, KARTAL, SUBAŞI, ÇÖLMEK, SOLTU, ARPALIKBAŞI, ORZA, YENİ, AŞA KAYA, CABINA, MUŞNA, ISIRGANLIK, KARA KESTANE, TÜLEK, KALAFAT, KERİMLER, KUZ, YAYLA, CUFANA, ORTA, DEMİRCİ, MACAR, YUKARIKARAHASAN, KONAK, ZONYA, ELMEDÜZÜ, TEPE, ALTIKULAÇ KADI, KADI, KARŞIYAKA, KÖYÜN KENDİSİ, TERZİ, DEŞDİ ELMA, YUKARI, ESKÖY, GÖYNÜKLER, KERİM, HATİP, ABDULLAH, GÜLEN, TEKECİ, ÇAY, YUKARI OFAY, HAMZA, KURTLAMA, AŞAĞIKARAHASAN, MUMLAR, DÖNGEL PINARI, DİKMEN, GÜRPINAR, ÖZLÜ, DUMANLAR, GÜNEY, BÜYÜKDÜZ, AKÇAM MACA, MANAV, İMAM, YUMRU, MÜSELLİM, TEKEROĞLU, PAŞA, PAN AHMET, ALAHASAN, AŞAĞI, DEMİRCİOĞLU

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILAY, MENEKŞE 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.01.2022 11:56 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SANCAK, 538 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIZILAY, 15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BİRLİK, 555 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TINAZTEPE, BAŞÇAVUŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.01.2022 12:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TINAZTEPE, BAŞÇAVUŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BİRLİK, 480 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUSTAFA KEMAL, 2082 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜNİVERSİTELER, 1071 MALAZGİRT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SANCAK, 553 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BARBAROS, BÜLTEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ankara ALTINDAĞ Elektrik Kesintisi!

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAŞPINAR, 1077 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACI BAYRAM, RÜZGARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.01.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GİCİK, GİCİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 29.01.2022 12:10 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACI BAYRAM, MAHMUT ATALAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ankara ETİMESGUT Elektrik Kesintisi!

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CAMİİ, KERVAN, M.AKİF ERSOY, ?!, İSTASYON, PROF DR.OSMAN DURMUŞ, 7, ANKARA, ŞEHİTLER, GÜL, HASTANE-, TEPE, ŞEHİT MEHMET IŞIKLI, ANKARA-, HASTANE, 5, HARMANLI, MENEKŞE, ÇAY, ÇORUM-, PROF.DR.OSMAN DURMUŞ, ZİRVE, ÇAMLICA, ÇAM, 1, 4, ÇORUM, PROF .DR.OSMAN DURMUŞ, 2, GENÇLİK, KORU, ŞAHİNTEPESİ, 6, ÇAKIL, PAZAR, 1., ÇİLEK, HÜSEYİN GAZİ, İNCİ, HARMAN, ÇİMEN, ÇİĞDEM, KİREMİT, MEYDAN, NERGİZ, KARLI, ULUSOY, GÖKTEPE, GÜNEŞ, KILIÇ, ATATÜRK, 102, BEYAZIT, YILDIZ, TUNA, 1453., AY, İĞDELİ, ÇAYKARA, FATİH, BEŞ EVLER, RÜZGARLI, ŞAHİN, YEL, ALAN, SELVİ, FEVZİ ÇAKMAK, PINAR, İSTİKLAL, OSMAN BEY, KESKİN -D -7125, DERYA, ÇITIRIK, SEYDA, 3, BİLİNMEYEN/19, GAZİ MUSTAFA KEMAL, BALKAN, FİDAN, ARI, ŞEHİT ER RECEP ŞAHİN, KARANFİL, 10., GÜVEN, TÜRKMEN, HALI SAHA, KUM, DİKMEN, 75, KOOPERATİF

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATAKENT, 804 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLOVA, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ELVAN, KÜRŞAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, HACI KADİRBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, AMASYA BEYANNAMESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...