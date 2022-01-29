- 29 Oca 2022 - 12:35

Nallıhan’da Nereye Gidilir? İşte Ankara Nallıhan’da Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler!

Ankara’nın son zamanlarda popüler haline gelmiş olan ilçelerinden biri olarak öne çıkan Nallıhan, her sene gördüğü ilgiyi biraz daha artırmayı başarıyor. Her türlü turizm için elverişli bölgelere ev sahipliği yapan Nallıhan’a ilk kez gelenlerin ise gezilecek yerleri merak ediyor. Sizde Nallıhan ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Ankara’nın son zamanlarda popüler haline gelmiş olan ilçelerinden biri olarak öne çıkan Nallıhan, her sene gördüğü ilgiyi biraz daha artırmayı başarıyor. Her türlü turizm için elverişli bölgelere ev sahipliği yapan Nallıhan’a ilk kez gelenlerin ise, mutlaka uğraması gereken birkaç durak noktası bulunuyor. Peki, Nallıhan’da nereye gidilir? İşte Nallıhan’da kesinlikle görmeniz ve gitmeniz gereken o yerler…

29 Oca 2022 - 12:35 - Yaşam

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