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02 Şub 2022 - 22:08

Üç Kuruş Dizisine Finali Unutturacak O İsim Geliyor! Neriman Görünce Şaşkınlıkta Yığılıp Kalacak! Ne Aras Bulut, Ne Necip Memilli…

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisine finali getirecek isim resmen giriş yaptı. Neriman’ın hış diye yığılıp kalacağı konuşulurken; Aras Bulut İynemli ya da Necip Memilli’nin geleceği dile getirilmişti ama yeri göğü inletecek bir anlaşmanın yapıldığı ortaya çıktı. Ağızları açık bırakan bu ismin ise kilit isim olduğu şimdiden ortaya çıktı.