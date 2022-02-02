Üç Kuruş Dizisine Finali Unutturacak O İsim Geliyor! Neriman Görünce Şaşkınlıkta Yığılıp Kalacak! Ne Aras Bulut, Ne Necip Memilli…
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisine finali getirecek isim resmen giriş yaptı. Neriman’ın hış diye yığılıp kalacağı konuşulurken; Aras Bulut İynemli ya da Necip Memilli’nin geleceği dile getirilmişti ama yeri göğü inletecek bir anlaşmanın yapıldığı ortaya çıktı. Ağızları açık bırakan bu ismin ise kilit isim olduğu şimdiden ortaya çıktı.
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse ve Civan Canova gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kuruş dizisi Pazartesi akşamlarına damgasını vuruyordu. Son bölümünde ise Neriman’ın büyük sırrı ortaya çıkmıştı. Leyla’yı karşısına alan Neriman, Baybars’ı bulması gerektiğini açıklamıştı. Hiç görmediği oğlunun Baybars’ın bildiğini dile getiren Neriman, dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, hangi isim diziye katıldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.