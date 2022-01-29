Yargı Dizisinde Hem Cinayet, Hem Düğün Var! Ceylin Gelinlik Aramaya Başladı, Aileden Karar Çıktı! Engin’inden Sonra Ölecek İsim Belli Oldu!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da yakın zamanda düğün var! Ceylin gelinlik arayışlarına çıkarken; ailelerden ise karar çıktı. Engin’in katilinin çıkmasına ramak kalmışken; ortaya çıkan düğün gerçeği “Krizi fırsata çevirmek” olarak yorumlandı. Peki, Yargı dizisinde neler oluyor?
Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamına damgasına vurmuştu. Ilgaz ve Ceylin’in yakınlaşma sahneleri seyircinin kanını kaynatırken; seyircileri çılgına çevirecek bir olay daha yaşandı. Dikkatleri üzerine çeken bu durum yeni bölüm fragmanıyla yaşandı. Ilgaz ve Ceylin için karar çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.