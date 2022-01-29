- 29 Oca 2022 - 12:27 G: 29 Oca 2022 - 12:43

Yargı Dizisinde Hem Cinayet, Hem Düğün Var! Ceylin Gelinlik Aramaya Başladı, Aileden Karar Çıktı! Engin’inden Sonra Ölecek İsim Belli Oldu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da yakın zamanda düğün var! Ceylin gelinlik arayışlarına çıkarken; ailelerden ise karar çıktı. Engin’in katilinin çıkmasına ramak kalmışken; ortaya çıkan düğün gerçeği “Krizi fırsata çevirmek” olarak yorumlandı. Peki, Yargı dizisinde neler oluyor?

Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamına damgasına vurmuştu. Ilgaz ve Ceylin’in yakınlaşma sahneleri seyircinin kanını kaynatırken; seyircileri çılgına çevirecek bir olay daha yaşandı. Dikkatleri üzerine çeken bu durum yeni bölüm fragmanıyla yaşandı. Ilgaz ve Ceylin için karar çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Oca 2022 - 12:27 Ankara- Yaşam

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