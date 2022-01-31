- 31 Oca 2022 - 20:10 G: 31 Oca 2022 - 20:11

Survivor Nisa Yarışmadan Ayrılıyor! Acun’la Bizzat Konuştu! İhaneti Kaldıramadı, Barış Murat Yağcı’dan Sonra Ogeday Girişken’de…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Nisa Bölükbaşı iddialara göre resmen yarışmadan çekildi. Acun Ilıcalı’yla konuştuğu ve ihaneti kaldıramadığı konuşulurken; Barış Murat Yağcı’dan sonra Ogeday Girişken’le anılan Nisa Bölükbaşı yarışmadan çekiliyor mu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması büyük bir ilgiyle izlenmişti. Nisa Bölükbaşı ise yarışmaya geç başlamak zorunda kalmış, sağlık sorunları yaşamıştı. Yarışmaya katılır katılmaz; Barış Murat Yağcı ile takışmalar yaşayan Nisa Bölükbaşı, daha sonra ise Evrim Keklik’in sözleriyle Ogeday Girişken’le aşk yaşadığını doğrulamıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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31 Oca 2022 - 20:10 Ankara- Yaşam

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