Survivor Nisa Yarışmadan Ayrılıyor! Acun’la Bizzat Konuştu! İhaneti Kaldıramadı, Barış Murat Yağcı’dan Sonra Ogeday Girişken’de…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması büyük bir ilgiyle izlenmişti. Nisa Bölükbaşı ise yarışmaya geç başlamak zorunda kalmış, sağlık sorunları yaşamıştı. Yarışmaya katılır katılmaz; Barış Murat Yağcı ile takışmalar yaşayan Nisa Bölükbaşı, daha sonra ise Evrim Keklik’in sözleriyle Ogeday Girişken’le aşk yaşadığını doğrulamıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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