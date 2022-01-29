Keçiören’de Nereye Gidilir? İşte Keçiören’de Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler!
Nüfusuyla Ankara’nın en kalabalık, Türkiye’nin ise, ikinci kalabalık ilçesi olan Keçiören, gün içerisinde çok fazla başkentlinin uğrak adreslerinden biri haline gelmiş bulunuyor. Sizde Ankara'nın sevilen ilçesi Keçiören ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Nüfusuyla Ankara’nın en kalabalık, Türkiye’nin ise, ikinci kalabalık ilçesi olan Keçiören, gün içerisinde çok fazla başkentlinin uğrak adreslerinden biri haline gelmiş bulunuyor. Bunun yanı sıra ev sahipliği yaptığı doğal güzellikler ve tarihi yapıtlarla ziyaretçi de Keçiören’de mutlaka uğranması gereken birkaç durak bulunuyor. Peki, Keçiören’de nereye gidilir? İşte Keçiören’de kesinlikle görmeniz ve gitmeniz gereken o yerler…
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29 Oca 2022 - 13:18 - Keçiören Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.