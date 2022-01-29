Nüfusuyla Ankara’nın en kalabalık, Türkiye’nin ise, ikinci kalabalık ilçesi olan Keçiören, gün içerisinde çok fazla başkentlinin uğrak adreslerinden biri haline gelmiş bulunuyor. Bunun yanı sıra ev sahipliği yaptığı doğal güzellikler ve tarihi yapıtlarla ziyaretçi de Keçiören’de mutlaka uğranması gereken birkaç durak bulunuyor. Peki, Keçiören’de nereye gidilir? İşte Keçiören’de kesinlikle görmeniz ve gitmeniz gereken o yerler…



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