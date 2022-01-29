Masterchef Ayyüce Botoks Mu Yaptırdı? Son Halini Görenlerin Feleği Şaşıyor! Mehmet Şefin Bile Tanıyamayacağı Hale Geldi! “Yok Artık”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını duyuran Ayyüce, ne kadar güçlü ve başarılı bir yarışmacı olduğunu herkese kanıtlamıştı. Yarışmadan elenen isim ise sosyal medyada kendisine yeni bir hayat yaratmıştı. Masterchef yarışması sonrasında bambaşka birisine dönüşen Ayyüce, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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