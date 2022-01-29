Masterchef Ayyüce Botoks Mu Yaptırdı? Son Halini Görenlerin Feleği Şaşıyor! Mehmet Şefin Bile Tanıyamayacağı Hale Geldi! “Yok Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te tatlılık abidesi olarak bilinen Ayyüce’nin son hali dengeleri değiştirdi. Botoks yaptırdığı konuşulan ismin son hali ise felekleri şaşırttı. Mehmet Şefin bile tanıyamayacağı konuşulan ismi görenler ise “Yok artık” yorumlarında bulundu. İşte Masterchef yarışmasının başarılı yarışmacısı Ayyüce’nin son hali…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını duyuran Ayyüce, ne kadar güçlü ve başarılı bir yarışmacı olduğunu herkese kanıtlamıştı. Yarışmadan elenen isim ise sosyal medyada kendisine yeni bir hayat yaratmıştı. Masterchef yarışması sonrasında bambaşka birisine dönüşen Ayyüce, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.