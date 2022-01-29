Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’den Yatak Pozu! Askıları Çekti, Açıldı Saçıldı! “Babası Kalpten Gidecek!” Ne Söz Dinledi, Ne Sansür...
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil’den alev alev yakan yatak pozu geldi. Askılı kıyafetleri çeken başarılı oyuncu dekolteli paylaşımlarıyla nefesleri kesti. Birçok kişi se “Babası kalpten gidecek! Ne söz dinliyor, ne sansür” yorumlarında bulundu. Dikkatleri üzerine çeken bu durum ise ağızları açık bıraktı. İşte Yasmin Erbil’den gelen o paylaşım…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, güzelliğiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Ara sıra halen Yasak Elma dizisinde yer alan Yasmin Erbil’in yatak pozu ise hayranlarını alev alev yaktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.