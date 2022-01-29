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29 Oca 2022 - 13:57

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’den Yatak Pozu! Askıları Çekti, Açıldı Saçıldı! “Babası Kalpten Gidecek!” Ne Söz Dinledi, Ne Sansür...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil’den alev alev yakan yatak pozu geldi. Askılı kıyafetleri çeken başarılı oyuncu dekolteli paylaşımlarıyla nefesleri kesti. Birçok kişi se “Babası kalpten gidecek! Ne söz dinliyor, ne sansür” yorumlarında bulundu. Dikkatleri üzerine çeken bu durum ise ağızları açık bıraktı. İşte Yasmin Erbil’den gelen o paylaşım…