- 29 Oca 2022 - 13:57 G: 29 Oca 2022 - 14:17

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’den Yatak Pozu! Askıları Çekti, Açıldı Saçıldı! “Babası Kalpten Gidecek!” Ne Söz Dinledi, Ne Sansür...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil’den alev alev yakan yatak pozu geldi. Askılı kıyafetleri çeken başarılı oyuncu dekolteli paylaşımlarıyla nefesleri kesti. Birçok kişi se “Babası kalpten gidecek! Ne söz dinliyor, ne sansür” yorumlarında bulundu. Dikkatleri üzerine çeken bu durum ise ağızları açık bıraktı. İşte Yasmin Erbil’den gelen o paylaşım…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, güzelliğiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Ara sıra halen Yasak Elma dizisinde yer alan Yasmin Erbil’in yatak pozu ise hayranlarını alev alev yaktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

29 Oca 2022 - 13:57 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Ayyüce Botoks Mu Yaptırdı? Son Halini Görenlerin Feleği Şaşıyor! Mehmet Şefin Bile Tanıyamayacağı Hale Geldi! “Yok Artık” mask
Masterchef Ayyüce Botoks Mu Yaptırdı? Son Halini Görenlerin Feleği Şaşıyor! Mehmet Şefin Bile Tanıyamayacağı Hale Geldi! “Yok Artık”
Survivor Nisa Yarışmadan Çekildi! İhaneti Kaldıramadı, Acun’la Bizzat Konuştu! Barış Murat Yağcı’dan Sonra Ogeday Girişken’de… mask
Survivor Nisa Yarışmadan Çekildi! İhaneti Kaldıramadı, Acun’la Bizzat Konuştu! Barış Murat Yağcı’dan Sonra Ogeday Girişken’de…
Yargı Dizisinde Hem Cinayet, Hem Düğün Var! Ceylin Gelinlik Aramaya Başladı, Aileden Karar Çıktı! Engin’inden Sonra Ölecek İsim Belli Oldu! mask
Yargı Dizisinde Hem Cinayet, Hem Düğün Var! Ceylin Gelinlik Aramaya Başladı, Aileden Karar Çıktı! Engin’inden Sonra Ölecek İsim Belli Oldu!
Serenay Sarıkaya’dan Flaş Aşk Açıklaması! Giydikleri Olay Yarattı, Altı Yazlık, Üstü Kışlık! Alev Alev Yaktı, Instagram Ayağa Kalktı! mask
Serenay Sarıkaya’dan Flaş Aşk Açıklaması! Giydikleri Olay Yarattı, Altı Yazlık, Üstü Kışlık! Alev Alev Yaktı, Instagram Ayağa Kalktı!
Esra Erol’u Yerle Bir Eden Olay! Canlı Yayında İçi Dışına Çıktı, Olaylar Üst Üste Geldi! Dedikleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! mask
Esra Erol’u Yerle Bir Eden Olay! Canlı Yayında İçi Dışına Çıktı, Olaylar Üst Üste Geldi! Dedikleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!
Kuruluş Osman Dizisinde Bir Devir Kapandı! Bundan Sonra Olmayacak; Osman Bey Hıçkırıklara Boğulacak! O İsim Milyonları Yakıp Yıktı… mask
Kuruluş Osman Dizisinde Bir Devir Kapandı! Bundan Sonra Olmayacak; Osman Bey Hıçkırıklara Boğulacak! O İsim Milyonları Yakıp Yıktı…
Üç Kuruş Dizisine Finali Getirecek İsim! Neriman Hış Diye Yığılıp Kalacak! Ne Aras Bulut, Ne Necip Memilli… Yer Gök Titreyecek! mask
Üç Kuruş Dizisine Finali Getirecek İsim! Neriman Hış Diye Yığılıp Kalacak! Ne Aras Bulut, Ne Necip Memilli… Yer Gök Titreyecek!
Camdaki Kız Dizisinde Oyuncular Birbirine Girdi! Apar Topar Diziden Çıkarılmıştı; Perde Arkası Ortaya Çıktı! Meğer Meliha… mask
Camdaki Kız Dizisinde Oyuncular Birbirine Girdi! Apar Topar Diziden Çıkarılmıştı; Perde Arkası Ortaya Çıktı! Meğer Meliha…
Camdaki Kız Dizisinden Cana Ayrılıyor! Senaristten Şok Hamle Geldi; Seyirciler Göbek Atmaya Başladı! “Çok Şükür Allah’ım” mask
Camdaki Kız Dizisinden Cana Ayrılıyor! Senaristten Şok Hamle Geldi; Seyirciler Göbek Atmaya Başladı! “Çok Şükür Allah’ım”
Hadise’nin Sevgilisi Mehmet Dinçerler Resti Çekti! 3 Milyon Liralık Yüzükten Sonra Büyük Şok Yaşattı! Evlerine Girerken… mask
Hadise’nin Sevgilisi Mehmet Dinçerler Resti Çekti! 3 Milyon Liralık Yüzükten Sonra Büyük Şok Yaşattı! Evlerine Girerken…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Ayyüce Botoks Mu Yaptırdı? Son Halini Görenlerin Feleği Şaşıyor! Mehmet Şefin Bile Tanıyamayacağı Hale Geldi! “Yok Artık” mask
Masterchef Ayyüce Botoks Mu Yaptırdı? Son Halini Görenlerin Feleği Şaşıyor! Mehmet Şefin Bile Tanıyamayacağı Hale Geldi! “Yok Artık”
Keçiören’de Nereye Gidilir? İşte Keçiören’de Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler! mask
Keçiören’de Nereye Gidilir? İşte Keçiören’de Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler!
Survivor Nisa Yarışmadan Çekildi! İhaneti Kaldıramadı, Acun’la Bizzat Konuştu! Barış Murat Yağcı’dan Sonra Ogeday Girişken’de… mask
Survivor Nisa Yarışmadan Çekildi! İhaneti Kaldıramadı, Acun’la Bizzat Konuştu! Barış Murat Yağcı’dan Sonra Ogeday Girişken’de…
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Ocak 2022 Cumartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Hafta Sonu Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Ocak 2022 Cumartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Hafta Sonu Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 29 Ocak 2022 Cumartesi Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Hafta Sonu Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 29 Ocak 2022 Cumartesi Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Hafta Sonu Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Nallıhan’da Nereye Gidilir? İşte Ankara Nallıhan’da Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler! mask
Nallıhan’da Nereye Gidilir? İşte Ankara Nallıhan’da Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status