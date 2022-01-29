- 29 Oca 2022 - 14:48 G: 29 Oca 2022 - 14:49

Kardeşlerim Dizisi Çileden Çıkarttı! “Final Olsa Daha İyi!” Seyirci Aptal Yerine Konulunca; Kıyamet Koptu! “Yazıklar Olsun”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’i izleyen seyirci adeta çileden çıktı. O sahneler izleyenler “Final olsa daha iyi! Bizi aptal yerine koyup duruyorsunuz” yorumlarında bulundu. Cumartesi akşamlarının parlayan dizisi Kardeşlerim’de yaşanan ters köşe hiç ama hiç beğenilmedi. İşte milyonlarca seyircisine “Yazıklar olsun” dedirten o sahneler…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi günü ekranlara gelmişti. Son bölümde ise Asiye ve Doruk’un yakınlaşma sahneleri seyircileri çıldırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Oca 2022 - 14:48 Ankara- Yaşam

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