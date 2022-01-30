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30 Oca 2022 - 10:52

Alişan’ın Kaynanası Görenler Şaştı Kaldı! Buse Varol’dan Bile Genç Duruyor! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor, Bir Daha Bakıyor! “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un annesini görenler şok oldu. Buse Varol’dan bile genç duran isme bir bakan bir daha baktı, bir daha baktı. Güzelliğiyle gündeme bomba gibi düşen Buse Varol’un annesi, şaşkınlık sebebi oldu. İşte milyonlara “Yok artık” dedirten Buse Varol’un annesi…