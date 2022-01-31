Alişan’ın Kaynanası Görenler Şok Oldu! Buse Varol’dan Bile Genç Duruyor! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor, Bir Daha Bakıyor! “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un annesini görenler şok oldu. Buse Varol’dan bile genç duran isme bir bakan bir daha baktı, bir daha baktı. Güzelliğiyle gündeme bomba gibi düşen Buse Varol’un annesi, şaşkınlık sebebi oldu. İşte milyonlara “Yok artık” dedirten Buse Varol’un annesi…
Her açıklaması olay olan, her paylaşımı gündeme bomba gibi düşen iki ismin özel hayatları da merak konusu oluyor. Magazin dünyasının örnek çifti olarak bilinen ikili ise aile saadetlerini sosyal medya üzerinden paylaşarak; hayranlarına gösteriyorlardı. Buse Varol’un annesini araştıranlar ise karşılarına çıkan sonuçla birlikte büyük şoku yaşadı. Adeta Buse Varol’la yaşıt gibi duran isim, “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.