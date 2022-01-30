Melis Birkan Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Kırmızı Oda Avukat Nazgül Gerçekte Kim? Avukat Nazgül'ün Hikayesi Nedir?

Bir süredir yılbaşı molası için TV8 ekranlarındaki yolculuğuna devam etmeyen Kırmızı Oda dizisi, nihayet seyircisi ile yeniden buluşmaya başladı. Bu hafta ekranlara yeni bölümleriyle gelmeye başlayan Kırmızı Oda dizisi seyircisine bir de sürpriz yaptı. Yeni karakteriyle seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Kırmızı Oda dizisinin en çok dikkat çeken karakterlerinden biri ise, Avukat Nazgül oldu. Peki, Kırmızı Oda Avukat Nazgül'ün hikayesi nedir? Avukat Nazgül gerçekte kim? Melis Birkan kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...