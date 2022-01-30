Melis Birkan Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Kırmızı Oda Avukat Nazgül Gerçekte Kim? Avukat Nazgül'ün Hikayesi Nedir?
an Kırmızı Oda dizisi seyircisine bir de sürpriz yaptı. Yeni karakteriyle seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Kırmızı Oda dizisinin en çok dikkat çeken karakterlerinden biri ise, Avukat Nazgül oldu. Sizde Avukat Nazgül ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Bir süredir yılbaşı molası için TV8 ekranlarındaki yolculuğuna devam etmeyen Kırmızı Oda dizisi, nihayet seyircisi ile yeniden buluşmaya başladı. Bu hafta ekranlara yeni bölümleriyle gelmeye başlayan Kırmızı Oda dizisi seyircisine bir de sürpriz yaptı. Yeni karakteriyle seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Kırmızı Oda dizisinin en çok dikkat çeken karakterlerinden biri ise, Avukat Nazgül oldu. Peki, Kırmızı Oda Avukat Nazgül'ün hikayesi nedir? Avukat Nazgül gerçekte kim? Melis Birkan kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
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30 Oca 2022 - 12:17 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.