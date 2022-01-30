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30 Oca 2022 - 16:43

Yalnız Kurt'un Güzeli Yaprak Medine'de ESTETİK harikası çıktı! Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı…

Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Yaprak Medine, seyircinin yakın markajına estetik yaptırdığı yönündeki iddialar sonucu girdi! Peki, Yalnız Kurt’un Mira’sı gerçekte kimdir? İşte Yaprak Medine ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...