- 30 Oca 2022 - 16:43

Yalnız Kurt'un Güzeli Yaprak Medine'de ESTETİK harikası çıktı! Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı…

Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Yaprak Medine, seyircinin yakın markajına estetik yaptırdığı yönündeki iddialar sonucu girdi! Peki, Yalnız Kurt’un Mira’sı gerçekte kimdir? İşte Yaprak Medine ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

ATV ekranlarının yeniz dizisi Yalnız Kurt’ta Mira karakterini canlandıran genç oyuncu Yaprak Medine, güzelliğiyle hafızalara kazınan isimlerden biri haline geldi. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Yaprak Medine, seyircinin yakın markajına estetik yaptırdığı yönündeki iddialar sonucu girdi!

Peki, Yalnız Kurt’un Mira’sı gerçekte kimdir? Yaprak Medine kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yaprak Medine estetik var mı, estetikli mi? İşte, detaylar…


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30 Oca 2022 - 16:43 - Magazin

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