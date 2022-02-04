Damla Colbay Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Doktor Sevgilisi Ali Osman Çiçek İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Sezona ATV ekranlarından iddialı bir giriş yapan Yalnız Kurt dizisinin Esra karakterine hayat vermeye başlayan Damla Colbay, seyircisinin onayını dizinin ilk bölümündeki performansıyla aldı. Öte yandan bu gelişmeler üzerine ünlü ismi mercek altına alan hayranları için Damla Çolbay ile ilgili tüm detaylar...
Ekranların güzel isimlerinden biri olan Damla Colbay, şimdilerde yeni bir diziye başladı. Sezona ATV ekranlarından iddialı bir giriş yapan Yalnız Kurt dizisinin Esra karakterine hayat vermeye başlayan Damla Colbay, seyircisinin onayını dizinin ilk bölümündeki performansıyla aldı. Öte yandan bu gelişmeler üzerine ünlü ismi mercek altına alan hayranları, Damla Colbay’ın yaşına adeta inanamadı! Peki, Damla Colbay kaç yaşında? Damla Colbay kimdir, aslen nereli? Damla Colbay sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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04 Şub 2022 - 23:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.