Damla Colbay Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Doktor Sevgilisi Ali Osman Çiçek İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Ekranların güzel isimlerinden biri olan Damla Colbay, şimdilerde yeni bir diziye başladı. Sezona ATV ekranlarından iddialı bir giriş yapan Yalnız Kurt dizisinin Esra karakterine hayat vermeye başlayan Damla Colbay, seyircisinin onayını dizinin ilk bölümündeki performansıyla aldı. Öte yandan bu gelişmeler üzerine ünlü ismi mercek altına alan hayranları, Damla Colbay’ın yaşına adeta inanamadı! Peki, Damla Colbay kaç yaşında? Damla Colbay kimdir, aslen nereli? Damla Colbay sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…



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