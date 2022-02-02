Aziz Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Aziz Dizisi Nerede Çekiliyor, Nerede Geçiyor?
Aziz dizisi, reytinglerin zirvesini de zorlamaya başladı. Öte yandan Aziz dizisini izleyenlerin en çok merak ettiği detaylardan biri dizinin çekim mekanları oldu. sizde Aziz Dizisinin nerede çekildiğini ve diğer detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Show TV ekranlarının yeni fenomeni haline gelmiş olan Aziz dizisi, ele aldığı dönem konusu ile bir hayli ses getirdi. Farklı konsepti ve çekim mekanlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Aziz dizisi, reytinglerin zirvesini de zorlamaya başladı. Öte yandan Aziz dizisini izleyenlerin en çok merak ettiği detaylardan biri dizinin çekim mekanları oldu! Peki, Aziz dizisinin çekildiği yer ve mekanlar neresi? Aziz dizisi nerede çekiliyor, nerede geçiyor? İşte, detaylar…
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02 Şub 2022 - 22:10 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.