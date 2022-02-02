Aziz Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Aziz Dizisi Nerede Çekiliyor, Nerede Geçiyor?

Show TV ekranlarının yeni fenomeni haline gelmiş olan Aziz dizisi, ele aldığı dönem konusu ile bir hayli ses getirdi. Farklı konsepti ve çekim mekanlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Aziz dizisi, reytinglerin zirvesini de zorlamaya başladı. Öte yandan Aziz dizisini izleyenlerin en çok merak ettiği detaylardan biri dizinin çekim mekanları oldu! Peki, Aziz dizisinin çekildiği yer ve mekanlar neresi? Aziz dizisi nerede çekiliyor, nerede geçiyor? İşte, detaylar…



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