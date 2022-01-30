Yalnız Kurt Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekanlar Merak Uyandırdı! Yalnız Kurt Dizisi Nerede Çekiliyor, Nerede Geçiyor?
Yalnız Kurt dizisi, yayınlanan ilk bölümüyle de uzun soluklu bir hikaye olacağının sinyalini verdi. Usta oyuncu kadrosuyla göz dolduran Yalnız Kurt dizisinin dikkat çeken detayı ise, heyecanlı konusu olmadı. Sizde Yalnız Kurt dizisinin çekim yerlerini ve mekan ayrıntılarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Yalnız Kurt dizisi, 28 Ocak 2022 Cuma günü itibariyle seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Bu haftadan itibaren her cuma saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak olan Yalnız Kurt dizisi, yayınlanan ilk bölümüyle de uzun soluklu bir hikaye olacağının sinyalini verdi. Usta oyuncu kadrosuyla göz dolduran Yalnız Kurt dizisinin dikkat çeken detayı ise, heyecanlı konusu olmadı! Peki, Yalnız Kurt dizisinin çekildiği yer ve mekanlar neresi? Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor, nerede geçiyor? İşte, detaylar…
30 Oca 2022 - 10:48 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.