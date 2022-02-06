- 06 Şub 2022 - 12:27

Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinde Üzeri Çizildi, Kılıçlar Kınından Çıktı! Fahriye Evcen Krizi Tak Etti, Finali Yazılıyor… “Bu Kadarı da Pes”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu’da Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen’in ayrıldığı iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise özellikle Alparslan Büyük Selçuklu izleyicisini derinden sarstı. Boğazına dizilen, duyduğu sözler karşısında yok olan Akça Hatun ise görenleri delirtti. Bittiği ve artık olmayacağı ise yine gelen yorumlardan olmuştu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son bölümü ise Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Türk Kültürünü en iyi şekilde ekranlara gelmişti. 10. Bölümüyle fırtınalar estiren Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun ise hain olmakla suçlanıyordu. Bu durum ise Akça Hatun’un diziden ayrılacağını göstermişti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Şub 2022 - 12:27 Ankara- Yaşam

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