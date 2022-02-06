- 06 Şub 2022 - 22:07

Burnu Havada Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Havalı Olan O Burçlar…

Burçların bazıları özgüven açısından inanılmaz iddialı insanlar oluyor. Özellikle Aslan burcunda yer alan ego ve özgüven tüm dünyanın bildiği karakteristik özelliklerden biri olarak öne çıkıyor. Sizde Aşağılık kompleksi olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Burçların bazıları özgüven açısından inanılmaz iddialı insanlar oluyor. Özellikle Aslan burcunda yer alan ego ve özgüven tüm dünyanın bildiği karakteristik özelliklerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak Zodyak kuşağında Aslanların tam tersi olan ve özgüven sorunları çeken pek çok burç bulunuyor! Peki, aşağılık kompleksi olan burçlar hangileridir? İşte özgüvenini farklı yollarla tatmin etmeye çalışan burçlar…

06 Şub 2022 - 22:07 - Burç Haberleri

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