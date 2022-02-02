En Kompleksi Olan Burçlar Hangileridir? İşte Kendini Aşağıda Hisseden O Burçlar…

Burçların bazıları özgüven açısından inanılmaz iddialı insanlar oluyor. Özellikle Aslan burcunda yer alan ego ve özgüven tüm dünyanın bildiği karakteristik özelliklerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak Zodyak kuşağında Aslanların tam tersi olan ve özgüven sorunları çeken pek çok burç bulunuyor! Peki, aşağılık kompleksi olan burçlar hangileridir? İşte özgüvenini farklı yollarla tatmin etmeye çalışan burçlar…