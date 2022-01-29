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29 Oca 2022 - 16:53

Hangi Burçları Toprak Bile Kabul Etmez? İşte Kötülük Yuvası Olan; Şeytanın Yaması Burçlar…

Her burcun olaylara yaklaşım tarzı biraz farklı oluyor. Bu bağlamda bazı burçlar göründüğü gibi iken, bazı burçlar, göründüğünden çok daha fazlası oluyor ve yüzlerine bir maske takıyor. Yaptığı kötü davranışlarla adeta toprağın bile kabul etmeyeceği burçları sizde merak ediyorsanız işte size detaylar...