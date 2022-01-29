Hangi Burçları Toprak Bile Kabul Etmez? İşte Kötülük Yuvası Olan; Şeytanın Yaması Burçlar…
Her burcun olaylara yaklaşım tarzı biraz farklı oluyor. Bu bağlamda bazı burçlar göründüğü gibi iken, bazı burçlar, göründüğünden çok daha fazlası oluyor ve yüzlerine bir maske takıyor. Yaptığı kötü davranışlarla adeta toprağın bile kabul etmeyeceği burçları sizde merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun olaylara yaklaşım tarzı biraz farklı oluyor. Bu bağlamda bazı burçlar göründüğü gibi iken, bazı burçlar, göründüğünden çok daha fazlası oluyor ve yüzlerine bir maske takıyor! Peki, hangi burçları toprak bile kabul etmez? İşte kötülük yuvası olan; şeytanın yaması burçlar…
29 Oca 2022 - 16:53 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.