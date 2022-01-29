- 29 Oca 2022 - 16:59 G: 29 Oca 2022 - 17:13

Survivor’da Görülmemiş Olay! Acun Ilıcalı Yarışmacılar İçin Kararı Verdi; Reytingler Düşünce Acımadı! Şanzımanı Dağıttı, Ağızları Açık Bıraktı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star kaldığı yerden devam ediyor. Ekranlara gelmesiyle dengeleri değiştiren Survivor All Star’da ise görülmemiş bir olay yaşandı. Yarışmacılar için karar çıkınca; Acun Ilıcalı’da acımadı! Birçok kişi ise “Şanzımanı dağıttı” yorumlarında bulundu. İşte Acun Ilıcalı’dan gelen o şok edici karar!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Elemenin yapıldığı Survivor yarışmasında Ayşıl ise yarışmaya veda eden isim olmuştu. Dikkatleri üzerine çeken bu anlarda Mert Öcal’ın sözleri ise şok etkisi yaratmıştı. Adayı dağıtacağına yemin etmiş gibi olan Mert, gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Survivor All Star için skandal olay yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

29 Oca 2022 - 16:59 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Berna Gönüller Adasını Birbirine Kattı! Acun Ilıcalı Bile Ayıramadı, Sözleriyle Tekme Tokat Attı! mask
Survivor Berna Gönüller Adasını Birbirine Kattı! Acun Ilıcalı Bile Ayıramadı, Sözleriyle Tekme Tokat Attı!
Masterchef Ayyüce Botoks Mu Yaptırdı? Son Halini Görenler Şaştı Kaldı! Mehmet Şefin Bile Tanıyamayacağı Hale Geldi! mask
Masterchef Ayyüce Botoks Mu Yaptırdı? Son Halini Görenler Şaştı Kaldı! Mehmet Şefin Bile Tanıyamayacağı Hale Geldi!
Yargı Dizisinde Düğün Var! Ceylin Gelinlik Aramaya Başladı, Aileden Karar Çıktı! Engin’inden Sonra Ölecek İsim Belli Oldu! mask
Yargı Dizisinde Düğün Var! Ceylin Gelinlik Aramaya Başladı, Aileden Karar Çıktı! Engin’inden Sonra Ölecek İsim Belli Oldu!
Serenay Sarıkaya Giydikleriyle Olay Yarattı! Altı Yazlık, Üstü Kışlık Yorumları... Instagram Ayağa Kalktı! mask
Serenay Sarıkaya Giydikleriyle Olay Yarattı! Altı Yazlık, Üstü Kışlık Yorumları... Instagram Ayağa Kalktı!
Esra Erol’un Canlı Yayında İçi Dışına Çıktı! Olaylar Üst Üste Geldi! Dedikleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! mask
Esra Erol’un Canlı Yayında İçi Dışına Çıktı! Olaylar Üst Üste Geldi! Dedikleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!
Üç Kuruş Dizisine Finali Unutturacak O İsim Geliyor! Neriman Görünce Hış Diye Yığılıp Kalacak! Ne Aras Bulut, Ne Necip Memilli… mask
Üç Kuruş Dizisine Finali Unutturacak O İsim Geliyor! Neriman Görünce Hış Diye Yığılıp Kalacak! Ne Aras Bulut, Ne Necip Memilli…
Yasmin Erbil’den Yürekleri Yakan Pozlar! Yatağının Üzerinde Öyle Bir Poz Verdi Ki, Görenler Eridi! Neler Oluyor? mask
Yasmin Erbil’den Yürekleri Yakan Pozlar! Yatağının Üzerinde Öyle Bir Poz Verdi Ki, Görenler Eridi! Neler Oluyor?
Ece Erken’e Sağlık Bakanlığından Cevap! Her Şeyi Tek Tek Açıkladı; Eşinin Ölümünden Sorumlu Tutmuştu! mask
Ece Erken’e Sağlık Bakanlığından Cevap! Her Şeyi Tek Tek Açıkladı; Eşinin Ölümünden Sorumlu Tutmuştu!
Damla Colbay Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Doktor Sevgilisi Ali Osman Çiçek İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Damla Colbay Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Doktor Sevgilisi Ali Osman Çiçek İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Yalnız Kurt'un Güzeli Yaprak Medine'de ESTETİK harikası çıktı! Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı… mask
Yalnız Kurt'un Güzeli Yaprak Medine'de ESTETİK harikası çıktı! Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ders Çalışmadan Sınıfı Geçen Burçlar Hangisidir? İşte Sadece Dinleyerek Sınavlara Hazırlanan En Zeki O Burç… mask
Ders Çalışmadan Sınıfı Geçen Burçlar Hangisidir? İşte Sadece Dinleyerek Sınavlara Hazırlanan En Zeki O Burç…
Gurur Yapıp Geri Dönmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Keçi inadı Olan En İnatçı Burçlar… mask
Gurur Yapıp Geri Dönmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Keçi inadı Olan En İnatçı Burçlar…
2022 Yılında Aşktan Yana Şanslı Burçlar Hangisidir? İşte Yeni Yılda Aşkı Bulup Aile Kuracak O Burçlar… mask
2022 Yılında Aşktan Yana Şanslı Burçlar Hangisidir? İşte Yeni Yılda Aşkı Bulup Aile Kuracak O Burçlar…
Survivor’da Görülmemiş Olay! Acun Ilıcalı Yarışmacılar İçin Kararı Verdi; Reytingler Düşünce Acımadı! Şanzımanı Dağıttı, Ağızları Açık Bıraktı! mask
Survivor’da Görülmemiş Olay! Acun Ilıcalı Yarışmacılar İçin Kararı Verdi; Reytingler Düşünce Acımadı! Şanzımanı Dağıttı, Ağızları Açık Bıraktı!
Yalnız Kurt Cihan Ünal Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Damla Colbay İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Yalnız Kurt Cihan Ünal Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Damla Colbay İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Survivor Berna Gönüller Adasını Birbirine Kattı! Acun Ilıcalı Bile Ayıramadı, Sözleriyle Tekme Tokat Attı! mask
Survivor Berna Gönüller Adasını Birbirine Kattı! Acun Ilıcalı Bile Ayıramadı, Sözleriyle Tekme Tokat Attı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status