Survivor’da Görülmemiş Olay! Acun Ilıcalı Yarışmacılar İçin Kararı Verdi; Reytingler Düşünce Acımadı! Şanzımanı Dağıttı, Ağızları Açık Bıraktı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star kaldığı yerden devam ediyor. Ekranlara gelmesiyle dengeleri değiştiren Survivor All Star’da ise görülmemiş bir olay yaşandı. Yarışmacılar için karar çıkınca; Acun Ilıcalı’da acımadı! Birçok kişi ise “Şanzımanı dağıttı” yorumlarında bulundu. İşte Acun Ilıcalı’dan gelen o şok edici karar!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Elemenin yapıldığı Survivor yarışmasında Ayşıl ise yarışmaya veda eden isim olmuştu. Dikkatleri üzerine çeken bu anlarda Mert Öcal’ın sözleri ise şok etkisi yaratmıştı. Adayı dağıtacağına yemin etmiş gibi olan Mert, gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Survivor All Star için skandal olay yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.