Survivor’da Görülmemiş Olay! Acun Ilıcalı Yarışmacılar İçin Kararı Verdi; Reytingler Düşünce Acımadı! Şanzımanı Dağıttı, Ağızları Açık Bıraktı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Elemenin yapıldığı Survivor yarışmasında Ayşıl ise yarışmaya veda eden isim olmuştu. Dikkatleri üzerine çeken bu anlarda Mert Öcal’ın sözleri ise şok etkisi yaratmıştı. Adayı dağıtacağına yemin etmiş gibi olan Mert, gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Survivor All Star için skandal olay yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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