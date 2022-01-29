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29 Oca 2022 - 17:37

Alişan’ın Eşi Buse Varol Minisiyle Fizik Şov Yaptı! “Alişan Görmesin” Eteği Derin Yırtmaçlı! Alev Alev…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan fizik şov geldi. dizisi için incecik kalan Buse Varol, gündeme bomba gibi düştü. Mini bir elbise giyen Buse Varol’la ise eşini kıskandığıyla bilinen Alişan için “Alişan görmesin” yorumları yapıldı. İçine hiçbir şey giymeyen güzel oyuncu aynı zamanda derin yırtmaçlı elbisesiyle bir bakanı bir daha baktırdı. İşte Buse Varol’dan gelen o alev alev paylaşım…