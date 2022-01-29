Alişan’ın Eşi Buse Varol Minisiyle Fizik Şov Yaptı! “Alişan Görmesin” Eteği Derin Yırtmaçlı! Alev Alev…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan fizik şov geldi. dizisi için incecik kalan Buse Varol, gündeme bomba gibi düştü. Mini bir elbise giyen Buse Varol’la ise eşini kıskandığıyla bilinen Alişan için “Alişan görmesin” yorumları yapıldı. İçine hiçbir şey giymeyen güzel oyuncu aynı zamanda derin yırtmaçlı elbisesiyle bir bakanı bir daha baktırdı. İşte Buse Varol’dan gelen o alev alev paylaşım…
Yakın zamanda FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Son Nefesime Kadar dizisinde yer alacağı konuşulan Buse Varol, ikinci çocuğu Eliz’i kucağını aldıktan sonra hemen spor yapmaya başlamış ve yediklerine dikkat etmişti. Daha sonra ise bölgesel incelmeye kadar işi ilerletmiş ve birkaç haftada 20 santimden fazla incelmişti. Şimdi ise fiziğiyle güzelliğini birleştirdi ve Buse Varol öyle bir paylaşım yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.